أسفر عن مصرع 7 أشخاص.. شاهد لحظة سقوط حافلة في نهر بروسيا

كشف فيديو مروع عن لحظة سقوط حافلة تقلّ نحو عشرين راكبًا في نهر بمدينة سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدن روسيا؛ ما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص.
وقالت الشرطة الروسية: إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة سقوط حافلة في نهر مويكا ارتفع إلى سبعة، مشيرة إلى فتح تحقيق جنائي.
وكانت وزارة الطوارئ الروسية أبلغت في وقت سابق عن وفاة ثلاثة أشخاص، مشيرة إلى أن أربعة أشخاص آخرين باتوا في حالة وفاة إكلينيكي، ومتحدثة أيضًا عن إصابة اثنين بجروح خطرة.
وذكرت الشرطة المحلية أن الحافلة اصطدمت بسياج جسر فوق نهر مويكا بوسط سان بطرسبرغ بينما كان على متنها نحو 20 شخصًا.
ويظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف فقد السائق السيطرة على الحافلة التي دارت بسرعة على أحد الجسور، قبل أن تصطدم بسور الجسر وتسقط في النهر مباشرة.