أسفر عن مصرع 7 أشخاص.. شاهد لحظة سقوط حافلة في نهر بروسيا

ويظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف فقد السائق السيطرة على الحافلة التي دارت بسرعة على أحد الجسور، قبل أن تصطدم بسور الجسر وتسقط في النهر مباشرة.