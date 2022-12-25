مصر.. شاهد لحظة انهيار مدرج وإصابة عشرات المشجعين في مباراة لكرة السلة

وأكد موقع "القاهرة 24" إصابة نحو 27 مشجعًا؛ منهم حالة واحدة خطرة، أثناء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي تجمع بين الفريقين في إطار كأس السوبر المصري لكرة السلة؛ حيث انهار جمهور الاتحاد السكندري بعد سقوط المدرج عليهم بشكل مفاجئ، أثناء استغاثات من جانب المشجعين مطالبين الحضور بضرورة إحضار الإسعاف على وجه السرعة.