مصر.. شاهد لحظة انهيار مدرج وإصابة عشرات المشجعين في مباراة لكرة السلة
أفادت وسائل إعلام مصرية، بوقوع عشرات الإصابات بين جماهير مباراة السوبر لكرة السلة بين فريقي الأهلي والاتحاد المقامة في قاعة حسن مصطفى بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد سقوط مدرج القاعة.
وأكد موقع "القاهرة 24" إصابة نحو 27 مشجعًا؛ منهم حالة واحدة خطرة، أثناء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي تجمع بين الفريقين في إطار كأس السوبر المصري لكرة السلة؛ حيث انهار جمهور الاتحاد السكندري بعد سقوط المدرج عليهم بشكل مفاجئ، أثناء استغاثات من جانب المشجعين مطالبين الحضور بضرورة إحضار الإسعاف على وجه السرعة.
ووثّقت الكاميرات سقوط مدرج تجاه مقاعد جمهور الاتحاد السكندري، وسط محاولة بعض الحضور إنقاذ الموقف ومحاولة إبعاد الجمهور المتواجد في نفس مكان سقوط المدرج.
وعمل الجهاز الطبي لفريقي الأهلي والاتحاد السكندري، على الصعود إلى المدرجات، من أجل تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين عقب سقوط الحاجز الحديدي.
ووصلت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، إلى الفترة الثالثة من المواجهة، وتشير النتيجة إلى 67- 45 لصالح زعيم الثغر.
كما تَقرر إلغاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، بعدما توقفت في الثواني الأخيرة من الفترة الثالثة، عقب الحادث، وجاء قرار إلغاء المباراة بعد رفض لاعبي الفريقين استكمالها.