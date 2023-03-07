حجمه 10 أضعاف الأرض.. شاهد انفجار شمسي قوي يقطع موجات الراديو!

وتستطيع الانبعاثات الكتلية الإكليلية إخراج مليارات الأطنان من مادة الهالة من سطح الشمس، وتتكون المادة من البلازما والمجالات المغناطيسية، ومثل هذه الانفجارات لديها القدرة على إثارة طقس الفضاء الذي يمكن أن يتداخل مع الأقمار الصناعية وشبكات الطاقة على الأرض، ويمكن أن يكون ضارًّا لرواد الفضاء غير المحميين.