بفيديو من مباراة مصيرية.. شاهد "أطرف رشوة" في تاريخ الدوري الإنجليزي

وخلال وقوفه على خط المدربين وهو يوجه لاعبيه، عثر ألاردايس على عمله بقيمة 5 جنيهات إسترلينية على أرض الملعب؛ فالتقطها ثم توجه للحكم الرابع، وحاول وضعها في جيبه، في تمثيل طريف لعملية "رشوة"؛ حسب "سكاي نيوز عربية".