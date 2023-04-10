إمام مسجد في أمريكا يتعرض للطعن أثناء صلاة الفجر

وأشارت تقارير أمريكية إلى أن إمام مسجد عمر بن الخطاب -أحد أكبر المساجد في مدينة باترسون- تَعَرّض لاعتداء وحشي بالطعن عدة مرات، وتم نقله إلى المستشفى؛ فيما تم القبض على المتهم ويُدعى "شريف زوربا" كان ضمن صفوف المصلين.