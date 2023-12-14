مخطط إجرامي ومصفف شعر.. كيف احتالت مديرة سابقة على "فيس بوك" وسرقته؟!

وأدارت باربرا فورلو سمايلز (38 عامًا)، العديد من برامج التنوع والمساواة والشمول في "فيسبوك" من يناير 2017 إلى سبتمبر عام 2021، وخلال تلك الفترة، قامت بسرقة الأموال من خلال "مخطط متقن" يقول المدعون إنه يشمل "بائعين محتالين وتهمًا وهمية ورشاوى نقدية".