بعد 6 ساعات تحت التراب.. كيف نجت مولودة دفنتها أمها في أوغندا

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن الأم، البالغة من العمر 23 عاماً، وتعيش في أوغندا، أقدمت على دفن ابنتها في حديقة، بعد لحظات من ولادتها دون مساعدة طبية، مؤكداً أن الطفلة لم تُصَب بأذى خلال تلك الساعات المروّعة.