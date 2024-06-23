مطار بريطاني يعلن إلغاء أو تأخير رحلاته بسبب "انقطاع كبير" في الكهرباء

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، ذكر المطار، في بيان له، صدر في الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، صباح يوم الأحد، أن "المشكلة التي حدثت في الساعات الأولى من الصباح، تسببت في اضطراب واسع النطاق؛ مما أثر على الرحلات الجوية من المبنيين 1 و2".