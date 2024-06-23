مطار بريطاني يعلن إلغاء أو تأخير رحلاته بسبب "انقطاع كبير" في الكهرباء

أعلنت الشركة المشغلة لمطار مانشستر في بريطانيا، اليوم الأحد، أن من المتوقع تأجيل أو إلغاء عدد "كبير" من الرحلات الجوية من المطار، بسبب انقطاع "كبير" في التيار الكهربائي.
وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، ذكر المطار، في بيان له، صدر في الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، صباح يوم الأحد، أن "المشكلة التي حدثت في الساعات الأولى من الصباح، تسببت في اضطراب واسع النطاق؛ مما أثر على الرحلات الجوية من المبنيين 1 و2".
كما أشار الموقع الإلكتروني للمطار، إلى أنه تم إلغاء 6 رحلات مغادرة، و4 رحلات وصول، على الأقل حتى الآن.
ونصح مطار مانشستر "المسافرين المقرر سفرهم من المبنى رقم 3، بالقدوم إلى المطار كالمعتاد، ما لم تنصح شركات الطيران الخاصة بهم بخلاف ذلك، ولكن قد يتأثرون بالتأخير".
ويأتي هذا الاضطراب، في بداية موسم العطلات الصيفية المزدحم، في ثالث أكثر المطارات ازدحامًا في المملكة المتحدة.
وحسب صحيفة "إيفيننج ستاندرد" البريطانية، تَسبب إلغاء وتأخير الرحلات في فوضى عارمة بالمطار، وأثارت غضب الكثير من الركاب الذين افترش بعضهم الأرض، وحذّر البعض الآخر من فقدان الأمتعة أو عدم سفرها على نفس الطائرة.