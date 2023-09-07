حول العالم في صورة: "الحافة".. مشهد فريد لنيويورك من ارتفاع 1000 قدم.. هل تقوى على تجربته؟

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز"، نشاهد عددًا من الزوار والسائحين يلقون نظرة بانورامية فريدة لمنطقة مانهاتن الشهيرة في مدينة نيويورك من "Edge" أو "الحافة" المعروفة بارتفاعها الشديد.
وتُعد "Edge" أعلى سطح خارجي في نصف الكرة الغربي، وتقع في ناطحة سحاب "30 هدسن ياردز"، وهي رابع أطول ناطحة سحاب في المدينة الأمريكية.
وتتميز "Edge" بتصميم فريد من نوعه، فهي معلقة في الهواء، بأرضيات زجاجية شفافة، وعلى ارتفاع يبلغ أكثر من 1000 قدم، مما يمنح الزائر شعورًا بالطفو في السماء.
تمنح تجربة "الحافة" أو "Edge" التي افتتحت عام 2020، الزائر إطلالات بانورامية تحبس الأنفاس للمدينة بزاوية 360 درجة لا يمكن الحصول عليها في أي مكان آخر، إذ توفر إطلالة من جنوب وشرق مانهاتن، والأحياء المحيطة بمدينة نيويورك؛ وغربًا عبر نهر هدسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية.. فهل تقوى على تجربتها؟