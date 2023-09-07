حول العالم في صورة: "الحافة".. مشهد فريد لنيويورك من ارتفاع 1000 قدم.. هل تقوى على تجربته؟

تمنح تجربة "الحافة" أو "Edge" التي افتتحت عام 2020، الزائر إطلالات بانورامية تحبس الأنفاس للمدينة بزاوية 360 درجة لا يمكن الحصول عليها في أي مكان آخر، إذ توفر إطلالة من جنوب وشرق مانهاتن، والأحياء المحيطة بمدينة نيويورك؛ وغربًا عبر نهر هدسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية.. فهل تقوى على تجربتها؟