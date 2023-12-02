طلبتها رسمياً "الصحة العالمية".. الصين تكشف أسباب "الارتفاع المثير للأمراض التنفسية"

وكانت منظمة الصحة العالمية قد طلبت، في وقت سابق من الأسبوع، رسمياً من الصين تقديم معلومات حول الارتفاع المثير للقلق في أمراض الجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي لدى الأطفال، كما ذكر عديدٌ من التقارير الإعلامية والهيئة العالمية لمراقبة الأمراض المعدية.