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حقّق 95.4 مليار دولار في 2023.. "ماسك" يتصدّر قائمة أغنى 500 شخص في العالم
"بلومبرغ": ثروة "جيف بيزوس" زادت بأكثر من 70 مليار دولار و"زوكربيرغ" 80 ملياراً
تصدَّر رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قائمة أغنى 500 شخص في العالم، وتمكن خلال عام 2023 من كسب 95.4 مليار دولار أمريكي، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ".
وقالت "بلومبرغ" في بيان اليوم، إن ماسك مالك شركتي "سبيس إكس" و"تسلا" يواصل تصدره تلك القائمة بفضل النجاح الذي تحققه الشركتان.
وأشارت إلى أن الثروة لأغنى 500 رجل أعمال مجتمعة، زادت بمقدار 1.5 تريليون دولار في 2023.
وزاد مؤسّس "أمازون" جيف بيزوس، من ثروته هذا العام بأكثر من 70 مليار دولار، ورئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ بمقدار 80 مليار دولار.
ووفق "روسيا اليوم"، دعا نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت، رجل الأعمال الأمريكي ماسك إلى عدم تفويت الفرصة التاريخية الموجودة أمامه والإسراع في الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة.