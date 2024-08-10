مشكلة تقنية أم مخاوف أمنية؟.. هبوط اضطراري لطائرة ترامب في مطار مختلف بولاية مونتانا

ويقول ترامب في الفيديو: "لقد هبطت للتو في مكان جميل حقاً، مونتانا، جميل جداً الطيران فوقه، وتنظر فقط إلى الأسفل، وهذا هو ما يُفترض أن يكون عليه الأمر".