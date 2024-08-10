مشكلة تقنية أم مخاوف أمنية؟.. هبوط اضطراري لطائرة ترامب في مطار مختلف بولاية مونتانا
حوَّلت طائرة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب؛ مسارها إلى مطار بيلينغز بولاية مونتانا، الجمعة، بسبب مشكلة تقنية في أثناء رحلته لحضور تجمُّع انتخابي في مدينة بوزمان بالولاية.
وقالت وكالة "أسوشيتد بريس"، إن هناك هبوطاً اضطرارياً لطائرة الرئيس السابق دونالد ترامب؛ المتجهة إلى ولاية مونتانا قبل أن يُكمل رحلته على متن طائرة أخرى.
وأوضح مطار بيلينغز، أن فريق الخدمة السرية أجرى عملية مسح شامل قبل ركوب ترامب طائرة خاصة بعد تعرُّض طائرته لمشكلة تقنية.
وقال جهاز الخدمة السرية إن المشكلة التقنية للطائرة لا علاقة لها بأي مشكلة أمنية.
وكانت طائرة ترامب متجهة لدعم مرشح مجلس الشيوخ، تيم شيهي؛ وفق تقارير إعلامية.
ولم تذكر تفاصيل محدّدة عن طبيعة المشكلة التقنية في الطائرة، لكن ترامب أكّد في فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وصوله إلى مونتانا من دون الإشارة إلى العطل.
والتجمع كان جزءاً من جهود ترامب لدعم مرشحي الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة.
ونشرت، مارغو مارتن، نائبة مدير الاتصالات في حملة ترامب، على منصة إكس مقطع فيديو لترامب من طائرته.
ويقول ترامب في الفيديو: "لقد هبطت للتو في مكان جميل حقاً، مونتانا، جميل جداً الطيران فوقه، وتنظر فقط إلى الأسفل، وهذا هو ما يُفترض أن يكون عليه الأمر".