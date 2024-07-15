رغم اعتبار إطلاق النار "عملاً فرديًا".. فيديو "المرأة التي تقف خلف ترامب" يثير جدلاً كبيرًا

وقال المسؤولون في اتصال مع الصحفيين، إن التحقيق في مرحلة مبكرة، وإنهم لم يحددوا بعد التوجه الفكري للمشتبه به، وقالوا إن "من أولياتهم العثور على الدافع وراء إطلاق النار".