اندلعت ليلاً.. حرائق تلتهم مساحة كبيرة من جزيرة "لا بالما" الإسبانية

أجلت السلطات الإسبانية أكثر من 500 شخص بعد التهام الحرائق 140 هكتارًا و50 منزلاً على الأقل بجزيرة لا بالما.
وبدأ الحريق في الساعات الأولى من اليوم السبت في المنطقة الواقعة بشمال جزر الكناري.
وأوضحت السلطات أنها قد تجلي المزيد من السكان في الساعات القليلة المقبلة على حسب تطور الحرائق، وسرعة نجاح جهود إخمادها، وفقًا لـ"فرانس برس".
من جهته، بيَّن الرئيس الإقليمي لجزر الكناري، فرناندو كلافيخو، أن استمرار هبوب الرياح القوية قد يعوق جهود رجال الإطفاء. وأضاف بأن النيران تتقدم، وقد يصل عدد النازحين إلى 1000 شخص.
وأرسل الجيش الإسباني 150 من رجال المطافئ للمعاونة في إخماد الحرائق.
وتتزامن الحرائق مع موجة من الطقس شديد الحرارة، تجتاح مناطق عدة في جنوب أوروبا.