اندلعت ليلاً.. حرائق تلتهم مساحة كبيرة من جزيرة "لا بالما" الإسبانية

من جهته، بيَّن الرئيس الإقليمي لجزر الكناري، فرناندو كلافيخو، أن استمرار هبوب الرياح القوية قد يعوق جهود رجال الإطفاء. وأضاف بأن النيران تتقدم، وقد يصل عدد النازحين إلى 1000 شخص.