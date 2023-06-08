كويكب جديد قطره 22 مترًا.. وفجر غدٍ الجمعة يقترب من الأرض

‏واستجابةً لذلك قام مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، برصده ليلة أمس، وفقًا لما ذكره مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة في بيانٍ أورده لـ"سبق"، مؤكدًا أن المرصد يكون هو السادس في العالم الذي يرصده ويحدد موقعه، وقال: كان يلمع حينها من القدر 18 أيضاً، وبعد تجميع أرصاد 15 مرصدًا في العالم، أمكن تحديد مداره وتبين أنه سيكون في أقرب مسافة من الأرض يوم غدٍ الجمعة، 9 يونيو في الساعة 4 فجرًا بتوقيت الإمارات، الثالثة فجرًا بتوقيت مكة، وسيكون على بعد 950 ألف كم، ومن القدر 16، وبسرعة درجة قوسية في الساعة.