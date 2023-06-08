كويكب جديد قطره 22 مترًا.. وفجر غدٍ الجمعة يقترب من الأرض

أكتُشف أمس الأربعاء، كويكب يبلغ قطره 22 مترا، من فئة الكويكبات القريبة (NEO) أعطي الرمز (2023 LD)، وتم اكتشافه من قبل مرصد كتالينا التابع لجامعة أريزونا في الولايات المتحدة.
جاء ذلك في الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الإمارات باستخدام تلسكوب قطره 24 إنش، وكان يلمع حينها بالقدر 18، ومباشرةً تم إخطار المراصد العالمية المهتمة بمراقبة الأجرام القريبة من الأرض بأهمية متابعة هذا الجرم الجديد لتحديد مداره.
واستجابةً لذلك قام مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، برصده ليلة أمس، وفقًا لما ذكره مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة في بيانٍ أورده لـ"سبق"، مؤكدًا أن المرصد يكون هو السادس في العالم الذي يرصده ويحدد موقعه، وقال: كان يلمع حينها من القدر 18 أيضاً، وبعد تجميع أرصاد 15 مرصدًا في العالم، أمكن تحديد مداره وتبين أنه سيكون في أقرب مسافة من الأرض يوم غدٍ الجمعة، 9 يونيو في الساعة 4 فجرًا بتوقيت الإمارات، الثالثة فجرًا بتوقيت مكة، وسيكون على بعد 950 ألف كم، ومن القدر 16، وبسرعة درجة قوسية في الساعة.
وأشار الفلكي "عودة" إلى أن هناك اهتمامًا عالميًا من قبل العديد من المراصد لرصد وتتبع الكويكبات، خاصةً التي تمر بالقرب من الأرض وقد تشكل خطرًا عليها، مما استدعى إنشاء شبكة من المراصد العالمية تستجيب بشكل سريع للأجرام المكتشفة حديثاً، وذلك لرصدها بشكلٍ عاجل ومعرفة مدارها وتحديد إن كانت ستصطدم بالأرض أو تشكل خطرًا عليها، وقد انضم مرصد الختم الفلكي لهذه الشبكة مؤخرًا.