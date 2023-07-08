فيديو طريف.. إهانة شديدة للص أمريكي في صالون تجميل

ويظهر في الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة، دخول شابّ إلى الصالون وهو يرتدي تيشيرت أسود وقبعة ونظارة، وقد وضع يده في حقيبة؛ ربما لإيهام الآخرين أنه يحمل سلاحًا، وما أنْ دخل حتى أخذ يصرخ في النساء الجالسات من الزبائن والموظفات: "انبطحن على الأرض!.. أعطوني أموالكن".