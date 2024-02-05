أعلن وفاتها ثم ظهرت على قيد الحياة.. ما سبب إقدام ممثلة هندية على هذه الحيلة الغريبة؟

وأضافت: "على عكس بعض أنواع السرطان الأخرى، يمكن الوقاية من سرطان عنق الرحم تمامًا. المفتاح يكمن في لقاح فيروس الورم الحليمي واختبارات الكشف المبكر. لدينا الوسائل لضمان عدم فقدان أي شخص لحياته بسبب هذا المرض. فلنعمل على تمكين بعضنا من خلال الوعي، والتأكد من إعلام كل امرأة بالخطوات التي يجب اتخاذها".