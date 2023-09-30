رغم فوائده العديدة.. واقعة صور طفلة إسبانية جرس إنذار من جرائم الذكاء الاصطناعي

ومن بين هؤلاء الفتيات: إيزابيل، البالغة 14 عامًا، التي ذهبت إلى مدرستها ذات صباح ليخبرها زملاؤها بانتشار بعض الصور لها وهي عارية تمامًا، وكذلك حصل مع زميلاتها؛ إذ انتشرت صورهن على الهواتف.