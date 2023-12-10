هل تذكرون الضابط الإسرائيلي الذي أهدى ابنته تفجير منزل بغزة.. هذا ما حدث له

يأتي هذا بعد إعلان صحيفة "يدعوت إحرنوت" الإسرائيلية، عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين في الحرب على قطاع غزة بنيران صديقة من جيشهم؛ إذ قصفت مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي منزلًا في قطاع غزة، كان يتحصن بداخله فرقة من الجنود الإسرائيليين؛ مما أدى لمقتل أحدهم وإصابة العشرات.