"اترك الطرد خارج السور".. شاهد ما حدث لعامل توصيل حين خالف التعليمات

وفي اللحظة التالية، فوجئ العامل الطيب بكلبين ضخمين شرسين، وقد انتزع أحدهما الطرد من يده، وأسقطه أرضًا، وفي ثوانٍ فكك الكلبان الطرد، وراحا يعبثان بالصندوق، وكأنما يلعبان به، فيما غادر عامل التوصيل مذهولاً، وهو يبدي ندمه لأنه لم يتبع التعليمات، لكنه سعيد لأن الكلب لم يغرس أنيابه في يده.