كل متبرع بالدم يُنقذ 3 أرواح.. تعبئة عامة في المغرب لإنقاذ مصابي الزلزال

وأبرزت المتحدثة أن جهة مثل الدار البيضاء الكبرى تستنفد ما يربو على 600 كيس دم في اليوم، مقابل أقل من 200 متبرع يوميًّا، وهو ما يُبرز بوضوح قلة التبرعات، وعدم انتظامها".