إعدامٌ رغم تنازل الأب.. محكمةٌ مصرية تُسدل الستار على قضية "قاتلة والدتها"

وأسندت المحكمة إلى المتهمين جريمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار، حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة؛ حيث أقدما على قتل الأم بعصًا خشبية مثبت فيها مسامير، ومطرقة، وماء مغلي، وسكين، وكأس زجاجية مكسورة؛ مُحدثين بها إصابات أودت بحياتها.