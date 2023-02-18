إعدامٌ رغم تنازل الأب.. محكمةٌ مصرية تُسدل الستار على قضية "قاتلة والدتها"

أسدلت محكمة مصرية الستارَ، اليوم السبت، على قضية أثارت الرأي العام المصري مؤخرًا، بإقدام فتاة بمحافظة بورسعيد الساحلية بمصر، على قتل أمها بمساعدة صديقها، وقضت المحكمة بالإعدام شنقا على المتهمة نورهان خليل، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية.
وأسندت المحكمة إلى المتهمين جريمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار، حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة؛ حيث أقدما على قتل الأم بعصًا خشبية مثبت فيها مسامير، ومطرقة، وماء مغلي، وسكين، وكأس زجاجية مكسورة؛ مُحدثين بها إصابات أودت بحياتها.
ووصلت المتهمة نورهان خليل، إلى محكمة جنايات بورسعيد لحضور جلسة النطق بالحكم عليها؛ فيما كشف مصدر مطّلع وفق وسائل إعلام مصرية عن أنه في أثناء نقل المتهمة من محبسها بقسم شرطة بورفؤاد، كان جسدها يرتعش، ودخلت في نوبة من البكاء وحالة من الانهيار.
ووصل والد وخطيب وعمات "قاتلة والدتها" إلى محكمة جنايات بورسعيد، لحضور جلسة النطق بالحكم.
وتنازل والد نورهان خليل (المتهمة بقتل والدتها) عن الحق المدني قبل جلسة النطق بالحكم على ابنته.
وكان المستشار النائب العام قد أحال "نورهان خليل" طالبة بكلية الآداب جامعة بورسعيد إلى محكمة الجنايات، كما أحال طفلًا يُدعى "حسين" -جارها- لم يتجاوز سنه 15 عامًا، إلى محكمة الطفل المختصة؛ لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.