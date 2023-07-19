بالصور.. إعصار يدمر مصنع شركة فايرز المنتجة للقاحات كورونا بأمريكا

وأفاد موظفو المصنع بأن الدمار حدث في مساء الأربعاء في غضون ٩٠ ثانية، حيث بدأت المصابيح بالوميض داخل المنشأة ثم سمعوا صوتًا "كأن قنبلة انفجرت"، مشيرين إلى أن المصنع به مستودعات لتخزين الأدوية، وأن عدد العلاجات واللقاحات المخزنة ضخم وتعرضت إلى الأضرار.