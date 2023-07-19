بالصور.. إعصار يدمر مصنع شركة فايرز المنتجة للقاحات كورونا بأمريكا

أعلنت شركة فايزر، المنتجة للقاحات فيروس كورونا، أن مصنعها في ولاية نورث كارولينا الأمريكية تعرض إلى أضرار كبيرة من جراء الإعصار الذي ضرب منطقة روكي ماونت مما أدى إلى تشتيت الأجهزة والعديد من الأدوية تحت الأنقاض.
وأوضحت الشركة في بيانها أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة بين العاملين في المجمع، وأنها تقوم حاليًا بتقييم الحالة لتحديد الأثر على إنتاج الأدوية واللقاحات.
وأفاد موظفو المصنع بأن الدمار حدث في مساء الأربعاء في غضون ٩٠ ثانية، حيث بدأت المصابيح بالوميض داخل المنشأة ثم سمعوا صوتًا "كأن قنبلة انفجرت"، مشيرين إلى أن المصنع به مستودعات لتخزين الأدوية، وأن عدد العلاجات واللقاحات المخزنة ضخم وتعرضت إلى الأضرار.
وتقدر خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن الإعصار كان بسرعة تصل إلى 135 ميلاً في الساعة.