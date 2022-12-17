"صورة سيلفي وتعليق".. رسالة غامضة من "بنزيمة" تثير الجدل

بعدما ظلّت مشاركة اللاعب مثار جدل طيلة الأسابيع الماضية، وجّه لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما، أمس، ما قيل: إنها "رسالة غير مباشرة"، إلى منتخب الديوك المقبل على خوض المباراة النهائية من مونديال قطر.
ونشر بنزيما صورة سيلفي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مرفقًا إياها بعبارة: "الأمر لا يهمّني"، وهو ما فُهم بمثابة إبداء عدم اكتراثه بخوض آخر مقابلة للديكة في كأس العالم.
وكان بنزيما قد تعافى من الإصابة، لكن المدرب ديدييه ديشامب لم يقم بإشراك نجم ريال مدريد الإسباني، وظلّت التكهنات تحوم حول إمكانية استدعائه.
وبحسب سكاي نيوز عربية: جرى استبعاد بعض اللاعبين من تشكيلة فرنسا منذ البداية، مثل بول بوغبا ونغولو كانتي، لكن وضع بنزيما البالغ 34 كان مختلفًا؛ لأنه كان مصابًا مع بدء المونديال.
وقام بنزيما بنشر صورة السيلفي بعدما تحدّثت بعض التقارير عن احتمال التحاقه بمنتخب فرنسا في قطر لأجل خوض ما تبقى من المونديال.
وذكر موقع "ريليفو" الإسباني أن ديشامب لم يبد حماسًا كبيرًا لإشراك بنزيما في تشكيلة "الديكة"، رغم تماثله للشفاء بشكل كامل.
وكان منتخب فرنسا قد تأهّل إلى المباراة النهائية من كأس العالم، يوم الأربعاء الماضي، إثر الفوز على منتخب المغرب بهدفين دون مقابل.
ولدى سؤال ديشامب في مؤتمرات صحفية سابقة حول إشراك بنزيما، كان يرفض الجواب ويتهرب من الرد بشكل صريح.