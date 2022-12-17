"صورة سيلفي وتعليق".. رسالة غامضة من "بنزيمة" تثير الجدل

بعدما ظلّت مشاركة اللاعب مثار جدل طيلة الأسابيع الماضية، وجّه لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما، أمس، ما قيل: إنها "رسالة غير مباشرة"، إلى منتخب الديوك المقبل على خوض المباراة النهائية من مونديال قطر.