هل تنبأت عائلة سمبسون بنظارة أبل "فيجين برو"؟!

وتنبأ المسلسل سابقًا بعديد من اختراعات شركة أبل، مثل ساعة أبل، وزاد الجدل حول التنبؤات بعد إصدار نظارة "AppleVisionPro" في الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، وادّعى رواد وسائل التواصل الاجتماعي أن المسلسل الشهير كان قد تنبأ بهذا الإصدار قبل سنوات.