هل تنبأت عائلة سمبسون بنظارة أبل "فيجين برو"؟!

تناقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عمّا إذا كان المسلسل الأمريكي الشهير "ذا سمبسونز" (The Simpsons) قد تنبّأ بنظارة "أبل فيجين برو" (Apple Vision Pro) الحديثة، حيث أظهرت مقاطع فيديو من المسلسل شخصيات ترتدي نظارات الواقع المختلط وهم يرتدون نظارات تكنولوجية ويتجوّلون في كل مكان.
وتنبأ المسلسل سابقًا بعديد من اختراعات شركة أبل، مثل ساعة أبل، وزاد الجدل حول التنبؤات بعد إصدار نظارة "AppleVisionPro" في الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، وادّعى رواد وسائل التواصل الاجتماعي أن المسلسل الشهير كان قد تنبأ بهذا الإصدار قبل سنوات.
وجاءت الادعاءات بتنبؤ المسلسل بظهور هذا الجهاز في حلقة رقم 17 من الموسم الحادي عشر، التي تم بثها عام 2000.
كما سبق أن تنبّأ المسلسل الأمريكي بأحداثٍ عالمية مثل جائحة كوفيد-19، وفوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات، إضافة إلى وفاة لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير كوبي براينت في حادث تحطم طائرة.