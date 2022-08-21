خبيرة تغذية: 3 توابل تكبح الشهية للطعام

وحسب موقع "روسيا اليوم": تشير الخبيرة في حديث لموقع "URA.RU" الروسي، إلى أن القرفة مع مشروب القهوة يساعد على تعجيل عملية التمثيل الغذائي، وتطبيع مستوى السكر في الدم، وتخفيض الرغبة بتناول الحلويات.