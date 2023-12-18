بالفيديو: معارك ضارية في غزة تنتهي بخسائر إسرائيلية فادحة.. وسَحب آليات وجثث الاحتلال

كبَّدت فصائل المقاومة الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة، بعد أن دارت رحى معارك عنيفة مع آليات وجنود الاحتلال في غزة، انتهت بسحب الآليات المتضررة وجثث القتلى والمصابين.
وأظهر مقطع فيديو، نشرته شبكة "الجزيرة" الإخبارية، مشاهد من تلك المعارك الضارية، واستهداف كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عددًا من الدبابات والمدرعات الإسرائيلية بالقذائف المضادة للدروع والتحصينات، وإلحاق الضرر الكلي والجزئي بها.
ويستعرض الفيديو عددًا من الاستهدافات المباشرة لجنود إسرائيليين؛ إذ نشاهد في إحدى اللقطات استهدافًا مباشرًا لعدد من الجنود المتحصنين بإحدى الآليات، وانفجارها حولهم، واستهداف آخر لجنود متحصنين بمبنى بعد رصدهم.
ويختتم الفيديو بلقطات، بثتها تل أبيب، بسحب رتل من الدبابات والآليات العسكرية المتضررة، وإخلاء جثث قتلى، وإسعاف عدد من المصابين بإصابات وجروح مختلفة من جراء المعارك.
يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى نحو 125 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 458 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يرجح محللون أن تكون أكثر من ذلك.