قذائف واشتعال وتطايُر.. شاهد: اشتباكات المقاومة والاحتلال في خان يونس

أظهر مقطع فيديو، نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف عدد من آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في محاور مدينة خان يونس في قطاع غزة.
وبحسب المقطع المنشور، كبَّد المقاتلون الاحتلال خسائر فادحة في الأرواح والعتاد؛ إذ نشاهد لقطات متنوعة لاستهداف عدد كبير من الآليات العسكرية في أكثر من موقع، وتطايُر قطع منها.
كما يظهر في الفيديو استهداف مباشر لجنود إسرائيليين متحصنين، قبل أن يطلق عليهم أحد العناصر المقاتلة قذيفة من داخل أحد المباني.
يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى نحو 139 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 465 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يرجِّح محللون أن تكون أكثر من ذلك.