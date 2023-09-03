بعد مقتل شاب برصاص طائش يوم عرسه.. شاهد ما فعله أب أردني في حفل زفاف ابنه

وحسب الصحيفة، أكدت توجيهات الملك عبدالله الثاني أكثر من مرة، على ضرورة وقف ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، خصوصًا في الأفراح، والتي تسببت بمقتل مواطنين، وضرورة التحرك من أجل اتخاذ جميع الخطوات القانونية المتاحة لمنع هذه الظاهرة، التي تشكل خرقًا واضحًا للقانون وخطرًا يهدد حياة المواطنين الأبرياء في جميع مناطق المملكة.