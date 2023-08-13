الصين.. ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة إلى 21 قتيلًا

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انزلاقٍ للتربة نجم عن تساقطِ أمطار غزيرة في شمال الصين، إلى 21 قتيلًا على الأقلّ، فيما يتواصل البحث عن ستة مفقودين؛ وفق ما أعلنت السلطات الأحد.
وشهدت الصين فيضانات ومعدلات أمطار غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة، وقتل عشرات جراء العواصف في الجزء الشمالي من البلاد.
وأعلن مكتب إدارة الكوارث في شيآن، في بيان الأحد؛ أنه تم "العثور على 21 قتيلًا حتى الآن، بينما لا يزال ستة في عداد المفقودين".
وأفادت وسائل إعلام رسمية بمقتل أربعة أشخاص في وقت سابق الأحد.
وأدّت فيضانات في جبال قرية ويجيبينغ، جنوب شيآن، إلى انزلاق للتربة، الجمعة، جرف معه منزلَين، وألحق أضرارًا بطرقات وجسور وإمدادات الطاقة وغيرها من البنى التحتية؛ وفق ما أعلنت إذاعة "سي إن آر" الوطنية.
وتمّ حشد مئة جندي وعناصر إطفاء للمشاركة في عمليات الإنقاذ "المتواصلة"، الأحد؛ بحسب الإذاعة.
وبثّت الإذاعة صورًا على شبكة "ويبو" الاجتماعية، تظهر عناصر الإنقاذ يزيلون الصخور والأشجار من على أطراف نهر ويحملون الضحايا على نقالات.
ووفق بيان مكتب إدارة الطوارئ في شيآن: تمّت تعبئة أكثر من 980 شخصًا لجهود الإنقاذ باستخدام أجهزة الكشف عن الحياة والكلاب المدربة.
وأضاف: أن انزلاق التربة "دمر" منزلَين، وتسبّب في انقطاع التيار الكهربائي عن 900 منزل.
وتابع البيان: "وفقًا للخبراء سبب الكارثة هو تدفق فيضان مفاجئ يحمل طينًا وصخورًا نجم عن أمطار غزيرة هطلت في فترة قصيرة".
وأوضح المكتب أنه "حتى الآن تم نقل 186 شخصًا بالإجمال.. استأنفت 49 محطة اتصالات عملها في المنطقة المنكوبة بالكارثة، واستؤنف مدّ 855 منزلًا بالطاقة".