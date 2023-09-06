مُحب للتسلية أم للسفر والقراءة؟.. دراسة: اعرف شخصيتك من نوع قهوتك

تعد القهوة جزءاً لا يتجزّأ من حياة كثيرين من الناس، فهي بمنزلة "طقسهم اليومي المفضل"، لكن هل تعلم أن نوع القهوة التي يختارها المرء يمكن أن يكشف الكثير عن شخصيته؟