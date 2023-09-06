مُحب للتسلية أم للسفر والقراءة؟.. دراسة: اعرف شخصيتك من نوع قهوتك

تعد القهوة جزءاً لا يتجزّأ من حياة كثيرين من الناس، فهي بمنزلة "طقسهم اليومي المفضل"، لكن هل تعلم أن نوع القهوة التي يختارها المرء يمكن أن يكشف الكثير عن شخصيته؟
قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن دراسة أُجريت على مُحبي القهوة في المملكة المتحدة وجدت أنه يمكن معرفة شخصية الإنسان من خلال نوع القهوة التي يحبها.
وأوضحت أن الدراسة أجرتها سلسلة وجبات سريعة شهيرة في بريطانيا، وشملت أكثر من ألفي شخص، حسب "سكاي نيوز عربية".
-إذا كنت تحب القهوة المنكهة (بطعم مضاف)، فشخصيتك تخبرنا بأنك إنسان سعيد يحب التسلية.
-إذا كنت تحب القهوة المثلجة، فشخصيتك تخبرنا بأنك إنسان يحب الحياة وعاشق جيد.
-إذا كنت تحب الإسبرسو (المركزة) المزدوجة (double espresso)، فأنت غالباً تحب السفر والقراءة.
أما عشاق الإسبرسو فهم على الأغلب حاصلون على درجة علمية معينة.
وعشاق "الفلات وايت" أو قهوة الإسبرسو مع الحليب يعتبرون صادقين وجديرين بالثقة.. فيما يعد محبو "الموكا" أكثر جاذبية.
-إذا كنت من مُحبي "لاتي" (Latte) أو القهوة بالحليب، فأنت تحب السعادة للناس.
في حال كنت تحب "كابوتشينو" فأنت راضٍ عن الحياة.
وبالطبع نعرف أن محبي القهوة العربية هم من عشاق المجالسة والمسامرة مع الأصدقاء.