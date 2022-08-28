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أراد هذا العامل الصيني أن يجرّب شيئًا خطيرًا.. شاهد النهاية الكارثية
أراد هذا العامل الصيني الفضولي أن يجرب حقيقة أن مادة "الفوم" سريعة الاشتعال، فوقف أمام لفافة ضخمة، وأشعل النار من قداحة بيده، لكن ما حدث بعدها كان كارثة.
وحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"؛ فقد دفع الفضول عاملًا صينيًّا إلى إشعال حريق هائل في المصنع.. ورغم أن العمل في المنشآت الصناعية يتطلب تدريبًا خاصًّا لجميع العاملين لكي يكونوا على وعي كامل بقواعد الأمان الصناعي، تجاوز هذا العامل كل الأعراف.
وقد أظهر مقطع فيديو، لحظة إقدام عامل على إشعال النار في طرف إحدى لفافات مادة "الفوم" وهي مادة شديدة الاشتعال، لاختبار قدرتها على الاشتعال، بدافع الفضول، كما تقول الصحيفة.. وفي لحظاتٍ التهمت النيران مخزن المصنع الواقع جنوبي الصين.