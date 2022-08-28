أراد هذا العامل الصيني أن يجرّب شيئًا خطيرًا.. شاهد النهاية الكارثية

أراد هذا العامل الصيني الفضولي أن يجرب حقيقة أن مادة "الفوم" سريعة الاشتعال، فوقف أمام لفافة ضخمة، وأشعل النار من قداحة بيده، لكن ما حدث بعدها كان كارثة.