"الصحة العالمية" تُحذِّر من ظهور متحور لـ"كورونا" يؤدي إلى وفيات كثيرة

وتقدر منظمة الصحة أن نحو 90 في المئة من سكان العالم يملكون مستوى متفاوتًا من المناعة ضد "كوفيد-19"؛ إما بسبب إصابة سابقة، أو نتيجة لتلقِّي اللقاح، لكن تصريحات "غيبرييسوس" تعكس تغيرًا في النبرة، خاصة أن الصين تسجل أرقامًا قياسية من الإصابات بالفيروس، كما بدأ عدد الحالات يرتفع أيضًا في بريطانيا بعد انخفاضها على مدى أشهر.