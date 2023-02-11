شاهد.. لحظة إخراج الطفلة عائشة بعد 6 أيام تحت الأنقاض في تركيا

ورصدت كاميرا "العربية" لحظة إنقاذ الطفلة في قهرمان مرعش بعد 6 أيام عاشتها تحت الأنقاض، حيث تم إخراج شقيقاتها من الموقع المنكوب بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا و سوريا، يوم الاثنين الماضي .