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شاهد.. لحظة إخراج الطفلة عائشة بعد 6 أيام تحت الأنقاض في تركيا
عمليات البحث عن ناجين من الزلزال تتواصل في قهرمان مرعش
أسفرت ثلاث ساعات من أعمال الإنقاذ عن انتشال الطفلة "عائشة" من تحت الأنقاض بتركيا.
ورصدت كاميرا "العربية" لحظة إنقاذ الطفلة في قهرمان مرعش بعد 6 أيام عاشتها تحت الأنقاض، حيث تم إخراج شقيقاتها من الموقع المنكوب بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا و سوريا، يوم الاثنين الماضي .
وتستمر عمليات البحث عن ناجين في قهرمان مرعش التركية، بعد نجاح الفرق المختصة في إنقاذ الطفلة عائشة .
وقد وصل عدد الضحايا الذين أودى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا بحياتهم، إلى حوالي 25 ألف شخص.