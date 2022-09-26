مصر.. إحالة سائقَيْ فيديو "المطاردة المثيرة" إلى القضاء

وبعد مناورة مع سائق الشاحنة استطاع السائق المتهور أن يفلت من مطاردة الشرطة ويهرب من كمين ويتجاوزه، إلى أن تمكن سائقو سيارات أخرى من إيقافه وضربه بشكل مبرح، إلى أن حضرت دورية شرطة وألقت القبض عليه.