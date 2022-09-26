مصر.. إحالة سائقَيْ فيديو "المطاردة المثيرة" إلى القضاء

لا تزال واقعة المطاردة المثيرة بين الشرطة وقائد سائق سيارة خاصة متهور تثير الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، في حين صدر عن النيابة العامة قرارات عدة تخص هذه القضية.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أمر النائب العام بإحالة سائق السيارة البالغ من العمر 47 عاما، ويعمل بإحدى الجامعات إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة تعاطي المخدرات وقيادة مركبته تحت تأثيرها بطريقة متهورة على طريق القاهرة-السويس.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقطعا مصورا يظهر فيه ذلك الرجل وهو يقود سيارته بطريقة خطيرة على الطريق السريع فيما كان باب سيارته مفتوحا.
وعقب ذلك سارع سائق إحدى الشاحنات إلى صدمه من الخلف بقصد إيقافه بيد أن الأخير فقد السيطرة جزئيا على سيارته لتنحرف يمينا قبل أن يعاود التحكم بها ليلحق بالشاحنة التي صدمته.
وبعد مناورة مع سائق الشاحنة استطاع السائق المتهور أن يفلت من مطاردة الشرطة ويهرب من كمين ويتجاوزه، إلى أن تمكن سائقو سيارات أخرى من إيقافه وضربه بشكل مبرح، إلى أن حضرت دورية شرطة وألقت القبض عليه.
وأعلنت النيابة العامة لاحقا في بيان أنها "قد أقامت الدليل قِبَل المتهم مما شاهدته من مقاطع مصورة رُصِدَت بمواقع التواصل الاجتماعي سَجَّلت قيادة المتهم سيارته بالطريق العام برعونة وعدم احتراز مما عرَّض حياة الناس للخطر".
وأشار البيان إلى أن تقرير المعمل الكيماوي أثبت تعاطي المتهم للمخدرات خلال قيادته لسيارته من خلال العينات التي أخذت منه.
كما أمرت النيابة العامة بإحالة سائق الشاحنة إلى القضاء بعد ثبوت إقدامه على صدم سيارة السائق الآخر، وبالتالي تعريض حياة الآخرين للخطر.