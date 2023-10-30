بسبب نزاع على قطعة أرض.. فيديو مروع يكشف ما فعله رجل هندي بشقيقه

وصباح يوم الثلاثاء الماضي، وصل "بهادور" إلى موقع الأرض المتنازع عليها وهو يقود جرارًا زراعياً، ومعه بعض أبنائه، وعلى الفور جاءت عائلة الأخ "سينغ" إلى الأرض للتصدي لهم، وحدث مضاربة حادة بالعصي والأحجار بين أسرتي الأخوين، وفي لحظة صادمة، قاد "بهادر" الجرار الزراعي، ودهس شقيقه الذي وقف في طريقه ليتصدى له.