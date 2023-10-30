بسبب نزاع على قطعة أرض.. فيديو مروع يكشف ما فعله رجل هندي بشقيقه

كشف فيديو صادم، عن اللحظة التي دهس فيها رجل هندي شقيقه بجرار زراعي 8 مرات، حتى لقي مصرعه، بسبب نزاع على قطعة أرض بين الأخوين وعائلتيهما في ولاية راجستان.
وقال موقع "ماشابل إنديا"، إن الحادثة المروعة وقعت يوم الثلاثاء الماضي في قرية "أدا" بضواحي مدينة بهاراتبور في ولاية راجاستان، شمالي غرب الهند، بسبب نزاع استمر طويلاً بين الأخوين بهادور سينغ وأتار سينغ، على قطعة أرض زراعية.
وصباح يوم الثلاثاء الماضي، وصل "بهادور" إلى موقع الأرض المتنازع عليها وهو يقود جرارًا زراعياً، ومعه بعض أبنائه، وعلى الفور جاءت عائلة الأخ "سينغ" إلى الأرض للتصدي لهم، وحدث مضاربة حادة بالعصي والأحجار بين أسرتي الأخوين، وفي لحظة صادمة، قاد "بهادر" الجرار الزراعي، ودهس شقيقه الذي وقف في طريقه ليتصدى له.
ولم يكتف "سينغ" بهذا بل راح يدهس بعجلات الجرار جسد شقيقه الملقى على الأرض، ثماني مرات، وسط صرخات النساء ومحاولات الرجال لإيقافه دون جدوى، حتى لفظ الأخ أنفاسه الأخيرة.
وعلى الفور، جاءت الشرطة، وألقت القبض على 4 أشخاص وتم احتجازهم، رهن التحقيقات بالحادث.
وحسب الشرطة، فقد أصيب نحو 10 أشخاص في الاشتباكات.