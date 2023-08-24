الهند.. عشرات القتلى والجرحى في انهيار جسر للسكك الحديد قيد الإنشاء

قُتِل 22 عاملًا، ولا يزال آخرون في عداد المفقودين، في انهيار جسر للسكك الحديدية كانوا يشيدونه فوق وادٍ في ولاية ميزورام بأقصى شرق الهند قرب الحدود مع بورما؛ بحسب ما أعلنته السلطات.