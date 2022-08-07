قبل محاكمة أكتوبر.. "ماسك" يضع شرطًا واحدًا لاستكمال صفقة "تويتر"

قال إيلون ماسك: إن استحواذه الذي كان مخططًا على "تويتر"، قد يمضي قُدُمًا، إذا ما كان بإمكان الشركة تأكيد بعض التفاصيل بشأن قياس ماهية الحسابات وتحديد ما إذا كانت لأشخاص حقيقيين أم وهمية؛ حسب وكالة "أسوشيتد برس".