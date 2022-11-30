قبل المواجهة مع الأخضر.. استنفار مكسيكي في قطر للبحث عن "ليلي"

وأوضحت الصحيفة أن مشجعي المكسيك أصيبوا بالجنون عند اكتشاف اختفاء الدمية، التي تم وضعها عند مدخل أحد المطاعم المكسيكية في سوق "واقف"، كي يلتقط الجمهور من مختلف أنحاء العالم الصور التذكارية معها، لكن فور أن أهملها المكسيكيون لمدة 15 دقيقة فقط، اختفت "ليلي" بشكل سريع.