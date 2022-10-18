رفضت الفتاة الزواج من جارها.. شاهد ما فعله بها وأثار الغضب في الجزائر

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية قولها، إن ريمة وهي معلمة للغة الفرنسية، تعرضت للهجوم من جارها قبل ركوب الحافلة في تيزي وزو، للذهاب إلى المدرسة؛ حيث صب عليها البنزين، وأشعل النار فيها.