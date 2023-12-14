أمريكا.. يهود معارضون لاستمرار حرب غزة يغلقون طريقًا في لوس أنجلوس

وحسب وكالة "رويترز"، جلس محتجون من منظمة "إف نوت ناو" (إن لم يكن الآن) في الحارات المرورية المتجهة جنوبًا بالطريق السريع 110 بوسط المدينة عند حوالي الساعة التاسعة صباحًا، ما أدى إلى توقف الحركة.