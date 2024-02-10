بعد انتشار الفيديو منذ أسابيع.. الوكالة الفرنسية: ما حقيقة اكتشاف "أسماك بوجوه بشرية"؟

وحسب وكالة "فرانس برس": حظيت هذه المقاطع بانتشار واسع وأثارت جدلًا حول ما إذا كانت هذه الأسماك حقيقية أم لا. لكنّ الفيديو في الحقيقة مركب، والقناة التي نشرت المقطع الأصلي تشرح في التعريف أنها تنشر فيديوهات باستخدام تقنيات حاسوبية.