زلزال يضرب جنوب غرب باكستان بقوة 5.6 درجات.. لا خسائر بشرية او مادية

وجاء هذا الزلزال في وقت يشهد فيه إقليم بلوشستان موجة من الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات والسيول التي تعد الأقوى منذ عقود، والتي أدت إلى حدوث خسائر بشرية ومادية كبيرة.