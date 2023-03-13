مصر.. ضاع في ظروف غامضة حين كان طفلًا و"صدفةٌ" أعادته لأسرته بعد 17 سنة

صدفةٌ قادت للتعرف على قصته

ولأن الله كان رحيمًا بحال الأسرة ونجلهم؛ فقد قادت الأقدار إحدى الأخصائيات نفسيًّا بدار الأيتام، إلى التعرف على قصة ناصر؛ لا سيما بعد أن لجأ أفراد العائلة لنشر صوره وأخبار عن فقدانه في ظروف غامضة منذ سنوات طويلة، وكانت صفحات الأطفال المفقودين هي الملاذ الوحيد -بعد الله- في التوصل لحقيقة اختفاء ناصر الذي ترك خلفه إرثًا من الأحزان والآلام المبرحة.