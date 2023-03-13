مصر.. ضاع في ظروف غامضة حين كان طفلًا و"صدفةٌ" أعادته لأسرته بعد 17 سنة

قصةٌ أغرب من الخيال، بطلُها شاب مصري في ربيع العمر، فارَقَ أسرته منذ ١٧ عامًا، وعاد إليها من جديد في ظروف مثيرة نالت دهشة جميع الأهل والأقارب بمحافظة المنوفية.
وحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، ترجع الواقعة إلى تغيب طفل يُدعى "ناصر سمير رشاد "، بإحدى قرى محافظة المنوفية، شمالي مصر، عن أسرته، بعد أن استقل سيارة أجرة متجهة إلى محافظة القاهرة، وهناك وجد نفسه شريدًا ولم يتمكن من العودة من جديد بعد أن ضل الطريق.
رحلة مع المجهول
وداخل قسم الشرطة تم تسليم الطفل المشرد إلى إحدى دور الرعاية، لتبدأ رحلته مع المجهول؛ بينما بحثت أسرته عنه في كل مكان بلا جدوى، فقد ذهب الطفل ناصر إلى غير رجعة، ولم تجد دموع والدته شيئًا بعد أن عانت ألم فقد فلذة كبدها.
صدفةٌ قادت للتعرف على قصته
ولأن الله كان رحيمًا بحال الأسرة ونجلهم؛ فقد قادت الأقدار إحدى الأخصائيات نفسيًّا بدار الأيتام، إلى التعرف على قصة ناصر؛ لا سيما بعد أن لجأ أفراد العائلة لنشر صوره وأخبار عن فقدانه في ظروف غامضة منذ سنوات طويلة، وكانت صفحات الأطفال المفقودين هي الملاذ الوحيد -بعد الله- في التوصل لحقيقة اختفاء ناصر الذي ترك خلفه إرثًا من الأحزان والآلام المبرحة.
حدث في دار رعاية الأيتام منذ سنوات
وبالفعل تمكنت أخصائية نفسية بدار الأيتام من تذكر حالة الطفل ناصر، الذي قامت باستقباله منذ سنوات واهتمت برعايته مع أقرانه بالدار، وعندما شاهدت منشورًا على صفحة الفيسبوك الخاصة بالأطفال المفقودين استجمعت قوى ذاكرتها، ووجدت أن كل الأوصاف حول ذلك الطفل الغائب تنطبق تمامًا على ما شاهدته بعينيها عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
احتضنت الأم طفلها
وهنا قامت على الفور باتخاذ الإجراءات الرسمية، وتم استقبال أسرة الطفل ناصر سليم، التي تعرفت على نجلهم الغائب منذ سنوات، لتنتهي مأساة دامت سنوات طويلة من الفقد واحتضنت والدة الطفل ابنها ناصر بين ذراعيها بعد أن وجدته أمامها شابًّا يافعًا في ربيع العمر.
فرحة العودة
أكد "ناصر" من جانبه أنه عَمِلَ في مطبعة، ولم يفقد الأمل للحظة واحدة في العودة من جديد لعائلته؛ حيث ظل يحلم بتلك اللحظة التي تحققت مؤخرًا ليلتئم شمل الجميع وسط فرحة عارمة سادت أرجاء مسقط رأسه.