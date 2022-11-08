عُدتُ من الموت.. حظر "ماسك" لحسابات بـ"تويتر" تزيد السخرية منه!

ورد "ماسك" الذي يتهم بأنه يتدخل شخصيًّا في قرارات حظر الحسابات التي تستهدفه، على تعليق حساب "كاثي غريفين" بتغريدة قال فيها ساخرًا: "تم حظر الحساب لانتحال مستخدمه شخصية ممثلة"، أما "غريفين" فردت عليه مستخدمة حساب والدتها المتوفاة، وكتبت: "عدت من الموت لأطلب منك إعادة حساب كاثي".