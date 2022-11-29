"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة وزخات من البرد على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، ومن ثم تمتد مساءً لتشمل منطقة مكة المكرّمة والأجزاء الساحلية منها، كما تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، وأجزاء من منطقة القصيم.