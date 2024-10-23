خاصة في قضايا الاحتيال المالي.. "شرطة الذكاء الاصطناعي" في الصين تُحدث طفرة في مكافحة الجريمة

وفي غضون 10 دقائق، تتبعت شرطة الذكاء الاصطناعي تدفق الأموال، وأوقفت بنجاح تحويل 500 ألف يوان، وبعد ثماني ساعات، تتبعوا 87 حسابًا مرتبطًا وحددوا 57 مشتبهًا؛ مما أدى إلى القبض على تسعة مشتبه بهم في غضون ثلاثة أيام وردّ 200 ألف يوان للضحية.