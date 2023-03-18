مد يديه وسط السيول.. لماذا أثار هذا الفيديو الغضب على مواقع التواصل؟

مدّ الرجل يديه وسط سيول تركيا، لكنّ أحدًا لم يحاول إنقاذه، في مشهد وصف بأنه جرّد من الإنسانية، فضّل الرجل إكمال التصوير على مساعدة الضحية الذي أغرقته الفيضانات في مدينة شانلي أورفا جنوبي تركيا.
وحسب "العربية نت": فقد انتشر مقطع فيديو أظهر رجلًا يوثق بكاميرا هاتفه المحمول مشاهد الفيضانات والمياه التي أغرقت المدينة.
وأثناء التصوير ظهر رجل آخر أغرقته المياه المتدفقة بغزارة.
فما كان من الضحية إلا أن رفع يديه مشيرًا لصاحب الكاميرا وطالبًا المساعدة.
إلا أن الأخير تجاهل الاستغاثة وأكمل تصوير الحادث، في تصرّف أثار غضبًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وانتقد كثيرون تصرّف الرجل، مشددين على أنه خالٍ من الإنسانية والإيثار وإغاثة الملهوف.
كما طالب كثيرون بضرورة معاقبة الرجل، ووضع آليات مراقبة لما ينشر عبر المنصات.
يذكر أن الفيضانات الأخيرة التي ضربت جنوب تركيا كانت خلّفت 14 قتيلًا على الأقل الأربعاء الماضي.
وكانت السلطات التركية قد أكّدت تضرر منطقتين جنوبي شرق البلاد من الفيضانات.