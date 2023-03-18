مد يديه وسط السيول.. لماذا أثار هذا الفيديو الغضب على مواقع التواصل؟

مدّ الرجل يديه وسط سيول تركيا، لكنّ أحدًا لم يحاول إنقاذه، في مشهد وصف بأنه جرّد من الإنسانية، فضّل الرجل إكمال التصوير على مساعدة الضحية الذي أغرقته الفيضانات في مدينة شانلي أورفا جنوبي تركيا.