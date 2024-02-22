بسبب التكنولوجيا وجائحة كورونا.. علماء يدقّون ناقوس الخطر من الظاهرة القاتلة

الدكتور "مايكل مور" هو أستاذ مساعد في علم النفس في معهد غوردون درنر بجامعة أديلفي في نيويورك؛ شرح في حديث لموقع "الأمم المتحدة" أثر جائحة كوفيد على التعليم والطلاب، مؤكّدًا أن "العزلة والخوف من الإصابة بالمرض يمكّن أن تؤدّي إلى سلوكيات التجنب "أي تجنب الاختلاط الاجتماعي"، وبالنسبة لبعض الأفراد اضطرابات القلق الشديد التي تؤثّر على حياتهم اليومية".