بعد تعرضه لموقف محرج.. شاهد كيف تَصرف ترامب بذكاء أمام حشد من أنصاره
تعرض الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب لموقف محرج حينما بدأ يتمايل أثناء إلقاء خطاب في جمع حاشد من أنصاره بولاية مينيسوتا؛ لكنه استطاع الخروج من الموقف بذكاء.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة يوم الجمعة الماضي عندما واجه ترامب مشاكل على المنصة، أثناء حديثه إلى حشد من أنصاره في حفل عشاء لينكولن- ريغان السنوي للحزب الجمهوري في مدينة سانت بول بولاية مينيسوتا.
ويُظهر الفيديو ترامب (78 عامًا) وهو يتعثر إلى الأمام ويمسك بالمنصة ليثبت نفسه.
ولكن ترامب تمكن بذكاء من الحفاظ على رباطة جأشه قبل أن يتحدث عن جودة هيكل المنصة؛ حيث قال مازحًا: "هذه أسوأ منصة، من الذي بنى هذه المسرح؟".
وبدأ ترامب يعيد المنصة الواهية إلى مكانها، وهو يضيف: "هذا المكان اللعين ينهار"؛ مما أثار ضحكة كبيرة من الجمهور.
وأضاف: "لاحظت أنه يستمر في الميل إلى اليسار، مثل أشياء أخرى كثيرة" في إشارة إلى التوجهات اليسارية لدى بعض الأمريكيين حاليًا، والتي لا يفضلها غالبية الشعب الأمريكي.. وقد أثار التعليق ضجة وضحكًا، قبل أن يكمل ترامب: "يا له من مقاول سيئ الذي أعد هذا المكان".
وتضيف "الديلي ميل": مع ذلك، استغل خصوم ترامب هذه اللحظة للتدليل على ضعفه؛ حيث وصف أنصار بايدن، دونالد ترامب، بأنه "ضعيف" بعد تعرضه لاهتزاز محرج في تجمع حاشد في مينيسوتا.
وجاء في منشور من المقر الرئيسي لبايدن- هاريس: "كاد ترامب الضعيف أن يسقط على خشبة المسرح بعد أن اتكأ على منصته بقوة شديدة، ثم أطلق صراخًا غاضبًا؛ واصفًا العاملين في الحدث الخاص به بأنهم سيئون".
وقد تم التشكيك في أعمار وقدرات كل من بايدن (81 عامًا) وترامب خلال الدورة الانتخابية؛ حيث عانى كل منهما من زلات محرجة سعى فريقهما إلى إلقاء اللوم فيها على الشيخوخة.
وأظهر استطلاع صادم صدر في وقت سابق من هذا العام، أن 60% من الأمريكيين لا يعتقدون أن ترامب أو بايدن يتمتعان بالقدرة العقلية اللازمة للعمل كرئيس.