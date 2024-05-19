بعد تعرضه لموقف محرج.. شاهد كيف تَصرف ترامب بذكاء أمام حشد من أنصاره

وأضاف: "لاحظت أنه يستمر في الميل إلى اليسار، مثل أشياء أخرى كثيرة" في إشارة إلى التوجهات اليسارية لدى بعض الأمريكيين حاليًا، والتي لا يفضلها غالبية الشعب الأمريكي.. وقد أثار التعليق ضجة وضحكًا، قبل أن يكمل ترامب: "يا له من مقاول سيئ الذي أعد هذا المكان".